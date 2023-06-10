Врачи объяснили, почему нужно пить больше в жару

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Врачи рекомендуют увеличить потребление воды в жару до 70-80 мл на 1 кг веса. Об этом в беседе с RT сообщила Екатерина Кашух, врач-гастроэнтеролог, кандидат медицинских наук.

По словам эксперта, если человек теряет 5% жидкости, то у него начинается обезвоживание. Его основные признаки – сухость во рту, отсутствие слюны, бледность, темно-желтый оттенок мочи, слабость и ухудшение самочувствия.

«В жару риск обезвоживания возрастает, потому что организм быстрее теряет жидкость. Поэтому важно ее восполнять. Для утоления жажды подходит обычная чистая вода комнатной температуры», - пояснила врач.

В идеале на 1 кг массы тела человека в сутки должно приходиться 30-40 мл жидкости. При жаре нормы увеличиваются – до 70-80 мл на 1 кг. Если вы занимаетесь спортом или испытываете дополнительные физические нагрузки, то нужно увеличить до 100 мл.

Кроме воды можно пить минеральную воду, изотоники, которые восполняют минеральные вещества (прежде всего калий, натрий и хлор), которые человек теряет с потом. Подойдут свежевыжатые соки, разбавленные водой, домашние компоты, морсы, лимонады, зеленый чай.

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