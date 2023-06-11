Гороскоп на день: 12 июня для Водолеев настало время приключений, а для Близнецов – общения с друзьями

Будущее туманно Фото: Мария Бакланова

Астролог из Ижевска составил прогноз на понедельник для всех знаков зодиака.

ОВЕН

Вы будете полны энергии и энтузиазма. Любое дело будет даваться вам без усилий. Даже небольшие жизненные неурядицы не смогут вам помешать. Двигайтесь вперед, несмотря ни на что.

ТЕЛЕЦ

Вам может понадобиться больше терпения, чем обычно. Конфликт с любимым человеком может вывести вас из душевного равновесия. Держите себя в руках. Импульсивность – враг для ваших отношений.

БЛИЗНЕЦЫ

Прогулка на свежем воздухе и общение с друзьями помогут вам настроиться на позитивную волну и поймать вдохновение. Живите моментом.

РАК

Вам нужно обратить внимание на свою физическую форму. Активный день поможет вам подготовиться к предстоящим испытаниям и хорошо отдохнуть от привычной рутины.

ЛЕВ

Не стоит пытаться прыгнуть выше своей головы. Чрезмерная уверенность в себе и собственных силах может заманить вас в ловушку.

ДЕВА

Вам как никогда будет важно держать все под своим неусыпным контролем. Это заставит вас серьезно понервничать. Будьте осторожны. Некоторые вещи лучше пустить на самотек.

ВЕСЫ

Вам следует больше времени проводить, развивая творческую составляющую жизни. Не стесняйтесь показать себя с нестандартной стороны. Творите и дарите вдохновение ближним.

СКОРПИОН

Вы можете столкнуться с конфликтной ситуацией, корень которой находится где-то вне вашей досягаемости. Не тратьте свои силы попусту. Двигайтесь строго к своей цели.

СТРЕЛЕЦ

Вам следует обратить больше внимания на отношения с окружающими. Наступает хорошее время, чтобы укрепить связи и поддержать людей, которых ты ценишь.

КОЗЕРОГ

Сегодня вы можете ощутить острое чувство одиночества и уйти слишком глубоко в свои переживания. Если такое происходит, не забывайте, что всегда есть люди, которые готовы прийти к вам на помощь.

ВОДОЛЕЙ

В вас проснется жажда приключений. Самое время выйти из зоны комфорта и попробовать что-то новое. Не бойтесь рисковать, если хотите поймать птицу счастья.

РЫБЫ

Обратите внимание на то, что говорит вам интуиция. Не стоит доверять окружающим, если внутри вас возникают сомнения. Будьте внимательны.

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