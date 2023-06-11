Жителя Ижевска осудили за неуплату алиментов в размере 600 тысяч рублей

Ранее его привлекали к ответственности по схожей статье Фото: Сергей ГРАЧЕВ

За неуплату алиментов ранее судимого по статье 41-летнего жителя Ижевска приговорили к 3 годам и 8 месяцам в исправительной колонии общего режима. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртии.

Как уточнили в ведомстве, ранее мужчина уже привлекался к ответственности по схожим статьям, но продолжал уклоняться от уплаты алиментов на своего 14-летнего ребенка.

В сумме его долг составил около 600 тысяч рублей.

«‎С учетом позиции государственного обвинителя суд назначил виновному наказание в виде 3 лет 8 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима», – говорится в сообщении‎.

Приговор еще не вступил в законную силу.

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