Пять новых граффити появятся во дворах Ижевска

Проект продлится до 10 сентября. Фото: архив редакции

Новые граффити появятся во дворах Ижевска уже к сентябрю. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Художники – энтузиасты запустили проект «Граффити в вашем дворе» и нарисуют граффити в 5 дворах города. Для того чтобы принять участие в акции, необходимо оставить заявку под постом в группе «ВКонтакте». В заявке должно быть фото места, где будет находиться работа художников, и адрес. Местом для работы могут быть: пристрои, заборы, различные хоз.постройки на территории двора.

«‎Художники выберут 15-20 кандидатов и запустят зрительское голосование. Места, набравшие больше всех голосов, получат бесплатное оформление», – говорится в сообщении.

Художники планируют закончить проект до 10 сентября.

Ищите нас в Telegram и Viber – там самая актуальная и оперативная информация от «КП-Ижевск».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Площадка для собак и дорожки: что появится в Березовой роще в Ижевске после ремонта в 2023 году?

День города-2023 в Ижевске: роспись автомобилей, фестиваль уличных музыкантов и выступление Олега Газманова