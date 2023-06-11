Жителя Воткинска осудили за кражу из спортивного магазина и угон

Приговор в законную силу не вступил Фото: Диля Ахмадишина

Ранее судимого 30-летнего жителя Воткинска осудили за угон автомобиля и кражу. Об этом сообщает пресс-служба Первомайского районного суда Ижевска.

Установлено, что в 2022 году мужчина дважды сумел вынести без оплаты из спортивного магазина товары на сумму в 16 тысяч рублей. А через месяц после данного происшествия угнал автомобиль своего знакомого и попал в ДТП.

Находясь под следствием, подсудимый признал свою вину.

«‎Суд учел смягчающие обстоятельства, в том числе частичное добровольное возмещение ущерба по эпизоду кражи, активное способствование раскрытию преступления по эпизоду угона автомобиля, состояние здоровья подсудимого, назначил ему наказание в виде 2 лет 1 месяца лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима», – говорится в сообщении ведомства.

Приговор в законную силу не вступил.

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