Гербер пройдет в Ижевске 12 июня

Начало мероприятий в 11:00 Фото: Архив «КП» в Ижевске

12 июня в Ижевске состоится национальный праздник Гербер. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Национальный фестиваль в 2023 году пройдет в парке Кирова и будет приурочен к 125-летию Кузебая Герда и Ашальчи Оки. Праздник начнется в 11:00.

Жителей и гостей столицы Удмуртии будут ждать мастер-классы, игры, показ удмуртской этномоды, а также выступление коллективов «Танок», «Италмас» и других.

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