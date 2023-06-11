Жителям Удмуртии рассказали как выбрать безопасный мангал

Стенки мангала должны быть не тоньше 1,5 – 3 мм Фото: Амир Закиров

Выбор мангала на дачу должен быть осознанным, ведь он должен выдерживать сильный жар и быть безопасным. На что обратить внимание при его покупке поделился RT в беседе с экспертом Максимом Соколовым.

Как рассказал Максим, большинство современных мангалов делаются из стали. Этот материал удобный и долговечный, но в отличии от чугуна, он не способен долго выдерживать высокие температуры и открытый огонь. Поэтому при розжиге стоит использовать не дрова, а сразу угли.

«Выбирайте мангал с толстыми стенками (1,5 –3 мм), он прослужит пять – десять лет. Также толстые стенки дольше сохраняют тепло, и мясо пропекается лучше. Мангалы из стали чаще делают разборными – они легче и удобнее для выездного пикника. У чугунного мангала стенки толще, сам он тяжелее – до 100 кг. Такой мангал прослужит в несколько раз дольше стального. Чугун боится резких перепадов температур, поэтому в холодную погоду разогревайте его постепенно. Чтобы не было коррозии, убирайте мангал от дождя и снега под навес или в чехол», – объяснил эксперт.

Максим Соколов также упомянул об удобстве и сравнительной дешевизне переносных и разборных мангалов. По его мнению, такие мангалы легко можно переносить в походном рюкзаке. Однако он напомнил, что оптимальная температура для приготовления шашлыка на углях 600 – 700°C. Поэтому, какой бы мангал вы ни выбрали, с ним нужно быть предельно осторожным.

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