Результаты опросов показали востребованность китайского языка

На практике китайский язык оказался для россиян слишком сложным Фото: Сергей ГРАЧЕВ

60% россиян считают, что китайский язык в ближайшее время может оказаться наиболее востребованным. Об этом со ссылкой на исследование аналитиков сообщает RT (18+).

При этом специалисты онлайн-школы Skyeng отмечают, что в реальности китайский мало кто изучает из-за высокой сложности. Так, в числе 23% опрошенных, которые уже изучают иностранные языки кроме английского, китайский взялись учить всего 7,3%. Большинство же отдают предпочтение немецкому языку – их доля составляет 20%. Испанский изучают 15,9% опрошенных, французский – 12,1%. Китайский язык обогнал лишь итальянский и японский – первый изучают 4,8% респондентов, второй – всего 3,8%.

29% из общего числа опрошенных изучением языков пока не занимаются, но планируют, причем наибольший интерес они демонстрируют опять-таки не к китайскому, а к немецкому и испанскому.

И еще немного цифр. Сейчас всего 34,6% россиян уверены, что могут поддерживать на иностранном языке хотя бы короткий разговор. 45,6% признались, что понимают лишь основные фразы. Но вместе с тем более 30% опрошенных желают выучить второй иностранный язык, чтобы общаться с носителями и понимать зарубежные интервью.

Что касается денежных вложений, то более 53% опрошенных не готовы платить за изучение иностранного языка, остальные допускают такие траты, но согласны платить лишь небольшие суммы. Так, более половины опрошенных назвали цифру максимум в 3 тысячи рублей в месяц.

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