Большой концерт «Россия – это мы» начался в Ижевске

Ижевчане собрались на Центральной площади, чтобы послушать любимых артистов
Фото: Анастасия Захарова
В 20:00 на главной сцене Центральной площади Ижевска начался большой концерт, приуроченный к Дню России и Дню города «Россия – это мы» (0+).
Ижевчане и гости столицы Удмуртии собрались, чтобы послушать любимые песни в исполнении уже получивших немалую известность победителей и участников проектов «Голос Ижевска» и «Голос Удмуртии»: Артемия Прозорова, Алексея Меринова и Владимира Волкова. Также на сцену вышли финалистка проекта Х-Фактор Беларусь Анета Капба и создатель музыкального проекта Ladi Sveti, вокалист группы Silent Woo Goore Свети Ручкина.
Выступление «Бабушек из Бураново»
Фото: Анастасия Захарова
Вместе с ними поддерживали праздничную атмосферу знаменитые «Бабушки из Бураново» и рэпер Богдан Анфиногенов.
Концерт завершится выступлением Народного артиста России Олега Газманова.
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