Большой концерт «Россия – это мы» начался в Ижевске

Ижевчане собрались на Центральной площади, чтобы послушать любимых артистов Фото: Анастасия Захарова

В 20:00 на главной сцене Центральной площади Ижевска начался большой концерт, приуроченный к Дню России и Дню города «Россия – это мы» (0+).

Ижевчане и гости столицы Удмуртии собрались, чтобы послушать любимые песни в исполнении уже получивших немалую известность победителей и участников проектов «Голос Ижевска» и «Голос Удмуртии»: Артемия Прозорова, Алексея Меринова и Владимира Волкова. Также на сцену вышли финалистка проекта Х-Фактор Беларусь Анета Капба и создатель музыкального проекта Ladi Sveti, вокалист группы Silent Woo Goore Свети Ручкина.

Выступление «Бабушек из Бураново» Фото: Анастасия Захарова

Вместе с ними поддерживали праздничную атмосферу знаменитые «Бабушки из Бураново» и рэпер Богдан Анфиногенов.

Концерт завершится выступлением Народного артиста России Олега Газманова.

Ищите нас в Telegram и Viber – там самая актуальная и оперативная информация от «КП-Ижевск».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Певица Свети Ручкина на «Открытой студии» радио «Адам» рассказала о работе с известным продюсером Бурлаковым

Посвященная детским спортивным и творческим коллективам фотовыставка открылась в Ижевске

День города и День России-2023 в Ижевске: прямая онлайн-трансляция