Погода в Ижевске на день: 13 июня небольшая облачность и +22°С

Доброе утро, Ижевск! Фото: Алена Селезнева

Доброе утро, Ижевск! Вот и закончились продолжительные выходные, а это значит, что пора вновь входить в рабочие будни.

Сегодня, 13 июня, ожидается небольшая облачность без осадков. По прогнозу регионального гидрометцентра, днем температура достигнет +20°..+22°С.

Ветер восточный со скоростью 4-9 м/с.

Ночью столбик термометра опустится до +8°С, ветер изменит свое направление на юго-восточное.

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