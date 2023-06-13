Еще один житель Удмуртии вернулся в Россию в рамках обмена военнопленными

Многие бойцы уже связались с родственниками Фото: Мария Бакланова

Еще один военнослужащий из Удмуртии вернулся на Родину в рамках обмена военнопленными с подконтрольной Киеву территории. Об этом на своей странице ВКонтакте сообщил депутат Госдумы России от республики Андрей Исаев.

«Ранее после обращения родственников данный вопрос прорабатывался депутатом Госдумы вместе с уполномоченным по правам человека в России Татьяной Москальковой и Министерством обороны страны», – сообщил чиновник.

Всего 11 июня в Россию вернулось 94 военнопленных. В ближайшее время мужчин доставят в медучреждения, где им окажут необходимую помощь. Многие уже связались с родными и сообщили о своем возвращении.

Напомним, в апреле из украинского плена вернули еще одного военнослужащего из Удмуртии.

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