Эксперт рассказал жителям Удмуртии, с какого возраста нужно начинать давать карманные деньги детям

Начинать давать карманные деньги ребенку можно с 6-7 лет Фото: Архив КП

Руководитель направления СберНПФ Тимур Гилязов в беседе с RT рассказал о том, как важно выдавать детям карманные деньги, а также с какого возраста нужно начинать это делать.

По мнению специалиста, выдача денег на карманные расходы необходима для того, чтобы ребенок научился ставить приоритеты и цели, а также развивал логическое мышление.

«Первое, что необходимо усвоить ребенку в возрасте 5-7 лет это то, что деньги – ограниченный ресурс. Важно объяснить: деньги получают за труд, а у каждой вещи есть цена и не всегда возможно купить понравившуюся вещь здесь и сейчас», – объяснил Гилязов.

Карманные деньги нужно начинать выдавать, когда ребенок идет в школу. С течением времени, когда школьник немного подрастет, можно завести для него специальную банковскую карту, привязанную к счету взрослого.

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