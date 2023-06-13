Министра транспорта Удмуртии Алексея Горбачева осудили за нарушение порядка рассмотрения жалоб

Горбачева оштрафовали на 5 тысяч рублей Фото: Сергей ГРАЧЕВ

Министра транспорта и дорожного хозяйства Удмуртии Алексея Горбачева оштрафовали за нарушение порядка рассмотрения обращений граждан. Об этом сообщает пресс-служба октябрьского районного суда Ижевска.

Инцидент произошел еще в марте 2023 года. Горбачев нарушил законодательство при рассмотрении обращения директора ООО «АНО», поступившего в министерство транспорта и дорожного хозяйства региона.

На судебное заседание министр не пришел, но предоставил судье письменное объяснение, в котором попросил заменить штраф на предупреждение или же устное замечание. Тем не менее, суд признал чиновника виновным по статье 5.59 КоАП РФ и оштрафовал на 5 тысяч рублей.

Напомним, что это уже не первое подобное нарушение Горбачева. В феврале 2023 года его привлекли к административной ответственности за аналогичное нарушение.

Ищите нас в Telegram и Viber – там самая актуальная и оперативная информация от «КП-Ижевск».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Первый гендиректор ООО «Ижстройгаз» Сергей Мацко скончался в Ижевске

Пловцы из Удмуртии заняли второе место в Чемпионате России на открытой воде

38-летний мужчина чуть не погиб в горящем доме в Удмуртии