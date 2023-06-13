Трамваи №1, 7 и 10 не идут в сторону Сквера металлургов в Ижевске

Движение транспорта организовали другим образом Фото: Архив КП

13 июня, с 10:35 в Ижевске ограничено движение трамваев №1, 7 и 10 от магазина «Океан» до Сквера металлургов. Об этом сообщает пресс-служба ИжГЭТ.

Движение организовано следующим образом:

1 маршрут: Ул. Московская - Центр - ул. К.Маркса - ул. Кирова - ул. Серова - ул. Тимирязева

7 маршрут: Буммаш - ул. Серова - ул. Кирова - ул. К.Маркса - Центр

10 маршрут: Ул. Ворошилова - ул. Ленина - Центр.

По словам очевидцев, причиной задержки транспорта стало ДТП недалеко от остановки «Монтажный техникум». Пожилая женщина снесла ограждения и выехала на трамвайные пути. На место уже выехала группа медиков. О пострадавших не сообщается.

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