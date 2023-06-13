66-летняя жительница Ижевска пострадала в ДТП с выездом на трамвайные пути

Врачи осмотрели травмы пенсионерки. Фото: первый отдел УГИБДД МВД по Удмуртии

13 июня, в 10:34 на улице Кирова в Ижевске произошло ДТП. Об этом сообщает первый отдел УГИБДД МВД по Удмуртии.

66-летняя пенсионерка за рулем Volkswagen Tiguan во время разворота на перекрестке не справилась с управлением, снесла дорожные ограждения и выехала на трамвайные пути. Напомним, происшествие также стало причиной задержки движения нескольких маршрутов общественного транспорта.

В результате ДТП пенсионерка получила травмы. Врачи бригады скорой помощи осмотрели ее повреждения и приняли решение не госпитализировать пострадавшую. По факту ДТП проводится расследование.

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