Жители Завьяловского района Удмуртии качают свыше 700 ТБ интернета ежемесячно

Фото: Tele2

Tele2 в Удмуртской Республике проанализировала использование мобильного интернета в сети с начала года. Абоненты в Удмуртии продолжают наращивать объемы скачивания, трафик увеличился на 12% год к году, а разговорам по мобильному жители республики уделяют в среднем около 500 минут в месяц.

За первый квартал в Удмуртии абоненты Tele2 использовали более 34 ПБ мобильного интернета, цифра сопоставима с онлайн-просмотром 5,5 миллионами трехчасовых фильмов формата Full HD. На одного абонента Tele2 приходится в среднем по 15,5 ГБ в месяц. Больше всего пользователи расходуют трафик в социальных сетях (до 30%) и видеосервисах (до 30%), а также для общения в мессенджерах и онлайн-шопинга. Кроме того, аналитики оценили изменения пользовательского поведения в части голосовой активности, средняя продолжительность разговоров на одного абонента в месяц сейчас составляет около 8 часов.

В Удмуртии самым интернет-продвинутым районом по итогам весны стал Завьяловский район, где абоненты Tele2 использовали 701 ТБ мобильного трафика в месяц. Вторым по онлайн-активности стал Увинский район, здесь клиентам потребовалось 550 ТБ интернет-трафика. Замыкает тройку самых качающих Игринский район (419 ТБ). Также в число наиболее интернет-продвинутых вошли Балезинский (374 ТБ) и Малопургинский (372 ТБ) районы.

По данным аналитиков Tele2, в связи с началом дачного сезона и летних каникул объем мобильного трафика традиционно перераспределяется: снижается в среднем на 13% в крупных городах и увеличивается в сельской и пригородной местности.

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