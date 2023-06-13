Директора стоматологии в Ижевске поймали на мошенничестве со страховками

Женщина полностью возместила нанесенный ущерб Фото: Мария Бакланова

В Ижевске по обвинению в мошенничестве со средствами фонда ОМС осудили директора стоматологии. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

С января по декабрь 2021 года женщина вносила ложные данные об оказываемых клиентам услугах в медицинские документы, в том числе в статистические талоны. Таким образом обвиняемая незаконно получила более 200 тысяч рублей выплат из Территориального фонда ОМС Удмуртии.

Женщину признали виновной по части 3 статьи 159 УК РФ (мошенничество с использованием своего служебного положения) и части 3 статьи 272 УК РФ (неправомерный доступ к компьютерной информации лицом с использованием своего служебного положения). Суд приговорил директора к 4 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года. Приговор в законную силу не вступил. В ведомстве также отметили, что женщина полностью возместила нанесенный ущерб.

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