«Невероятно благодарна «Голосу Удмуртии»: Участники проекта рассказали о выступлении на концерте в честь Дня России

За выступлениями артистов наблюдали тысячи зрителей Фото: Мария Бакланова

12 июня на главной сцене столицы Удмуртии прошел концерт «Россия – это мы», посвященный Дню России и Дню Ижевска. Праздник удался на славу – огромная толпа, включенные на телефонах фонарики и знакомые песни. Аудитория тепло встречала каждого артиста, среди которых были и участники проекта «Голос Удмуртии» (6+).

«Всегда приятно видеть, сколько людей слушают тебя. Волнуешься, конечно. Свои люди!» – поделился журналист вавожской газеты «Авангард» Владимир Волков. На концерте он исполнил песню «Малиновый звон».

Владимир Волков с песней «Малиновый звон» Фото: Мария Бакланова

Большую аудиторию отметил и финалист проекта «Голос Удмуртии», риэлтор Алексей Меринов, который выступил с песней «Парус».

«Людей очень много, конечно, волнительно. Сцена большая, все равно нужно поймать звук и выдать по полной программе», – высказался Меринов.

Наставница проекта и финалистка белорусского шоу «X Фактор» Анета Капба выступила с двумя песнями, первая из которых является авторской, а вторая – композицией «Земля» группы «Маша и Медведи».

«У меня появились новые знакомства, замечательные коллеги и возможность донести до своего родного региона свои песни, музыку и голос, и я невероятно благодарна за это «Голосу Удмуртии», – отметила Капба.

Анета Капба выступила с двумя песнями Фото: Мария Бакланова

Выступил перед зрителями и всем нам знакомый победитель проекта «Голос Удмуртии» отец Артемий Прозоров из храма в Селтах. Батюшка отметил, что для некоторых зрителей было неожиданно увидеть на сцене священнослужителя.

«Первый раз перед такой большой аудиторией выступал. На «Голосе Удмуртии» все-таки было холодно, а тут погода разгулялась, народу много. Во время выступления стали доставать телефоны, снимать, потом аплодировали, вроде кто-то даже что-то крикнул», – поделился отец Артемий. Он исполнил композицию «За святую Русь помолюсь».

После участия на конкурсе отца Артемия стали чаще приглашать на выступления. Но, к сожалению, не на каждом из них получается спеть – обязанности священника никто не отменял. В то же время благодаря проекту с новой силой продолжился процесс восстановления храма равноапостольных Константина и Елены в Селтах. Напомним, что сейчас идет сбор средств на храм. Как помочь в восстановлении храма, мы рассказали здесь.

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