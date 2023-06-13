Гороскоп на день: 14 июня материальный мир порадует Овнов, а вот Стрельцам стоит быть осторожнее

Приготовьтесь к удивительному Фото: Мария Бакланова

Астролог из Ижевска составил прогноз на среду для всех знаков зодиака.

ОВЕН

Материальный мир преподнесет вам массу неожиданных подарков. Некоторые из них вам могут не понравиться, но поверьте, они вам пригодятся.

ТЕЛЕЦ

Время не будет стоять на месте. Вам предстоит научиться подстраиваться под него. Двигайтесь вперед, и вы сможете добиться желаемого результата.

БЛИЗНЕЦЫ

Мистика, царящая вокруг вас, заставляет глубоко задуматься. Погружаясь в философские размышления, будьте очень внимательны. Постарайтесь не потерять себя.

РАК

Приготовьтесь импровизировать на ходу. Жизнь набирает невероятную скорость, так что расслабьтесь и получите удовольствие. Ваш независимый характер поможет вам.

ЛЕВ

Магия, которая вас окружает, в скором времени выйдет наружу. Многие дела сами собой решатся. Но не теряйте бдительность. Для вас удача переменчива.

ДЕВА

Каким бы серым ни казался мир, не стоит терять надежду. Ищите хорошее в простоте бытия. Любовь окружает вас. Поддержка друзей тому подтверждение.

ВЕСЫ

Упрямство и пробивные черты характера станут для вас надежной защитой при непредвиденных обстоятельствах. Вам удастся выйти победителем. Но не забывайте о близких. Им тоже понадобится ваша помощь.

СКОРПИОН

Вам не стоит спешить. Суета вокруг вас скоро утихнет и откроет дверь в иную реальность. Жизнь станет гораздо приятнее, если набраться терпения.

СТРЕЛЕЦ

Желание материальной выгоды не принесет удачу. Будьте осторожны, принимая подарки. Добро в вашу жизнь принесет только новая любовь.

КОЗЕРОГ

Все ваши действия будут иметь последствия. Если не хотите встретиться с ними, старайтесь следить за своими словами. Они могут серьезно ранить.

ВОДОЛЕЙ

Не скрывайте свои эмоции. Внутренние конфликты могут отдалить от вас близких людей. Не бойтесь говорить о проблемах. Вас обязательно услышат.

РЫБЫ

Желая угнаться за выгодным предложением, вы можете столкнуться с трудной задачей. Не пытайтесь решить ее сразу. Есть секрет, от которого зависит исход дела. Ошибетесь – можете все потерять.

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