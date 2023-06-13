35-летнего жителя Удмуртии подозревают в незаконной вырубке леса на 5 млн рублей

По версии следствия, подозреваемый вырубил 329 деревьев. Фото: МВД по Удмуртии

329 хвойных деревьев незаконно вырубили на территории Балезинского района Удмуртии. Об этом сообщает пресс-служба МВД по региону.

Заявление о происшествии в правоохранительные органы направил глава муниципалитета. В рамках расследования был обнаружен и задержан подозреваемый – 35-летний житель Кезского района.

По версии следствия, в апреле 2023 года мужчина арендовал у администрации района земельный участок. Решив, что он имеет право распоряжаться участком, как владелец, подозреваемый занялся рубкой леса. В общей сложности нанесенный природному фонду ущерб превысил 5 млн рублей.

Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 158 УК РФ (кража, совершенная в особо крупном размере»). Мужчине грозит до 10 лет лишения свободы.

Ищите нас в Telegram и Viber – там самая актуальная и оперативная информация от «КП-Ижевск».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

«Россия – это мы»: 10 ярких фото с концерта звезд в Ижевске

Жители 196 домов Ижевска останутся без горячей воды с 13 по 27 июня

Первый гендиректор ООО «Ижстройгаз» Сергей Мацко скончался в Ижевске