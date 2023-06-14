Ижевск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Ижевск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Ижевск
+8°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия13 июня 2023 23:16

В районной больнице Удмуртии выявили нарушения законодательства при реализации нацпроекта

Жизни пациентов и сотрудников подверглись опасности
Виола Романова
Главврачу больницы внесли представление

Главврачу больницы внесли представление

Фото: Мария Бакланова

Прокуратура Красногорского района выявила нарушения районной больницы при реализации нацпроекта «Здравоохранение». Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртии.

Ранее в рамках проекта в больницу закупили новый рентгенографический аппарат. Кабинет, в котором находилось медоборудование не соответствовал мерам безопасности – коридор стационара не разделен несгораемыми перегородками. Кроме того, двери эвакуационных выходов на первом этаже здания были закрыты, а руководитель организации не обеспечил проверку и обслуживание внутреннего противопожарного водоснабжения.

Таким образом жизни пациентов и сотрудников больницы находились под угрозой, а дорогостоящее оборудование могло повредиться. В связи с этим прокурор района внес главврачу больницы представление, а также возбудил дело по части 1 статьи 20.4 КоАП РФ (нарушение правил пожарной безопасности). После завершения расследования виновные лица привлекут к дисциплинарной и административной ответственности.

Ищите нас в Telegram и Viber – там самая актуальная и оперативная информация от «КП-Ижевск».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Водитель легковушки сбил 10-летнего ребенка в Широком переулке в Ижевске

4,8 млн рублей заплатит мастер муниципального предприятия за смерть сотрудника

Яркими красками: опасен ли аквагрим и на что нужно обращать внимание при его нанесении