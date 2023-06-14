В районной больнице Удмуртии выявили нарушения законодательства при реализации нацпроекта

Главврачу больницы внесли представление Фото: Мария Бакланова

Прокуратура Красногорского района выявила нарушения районной больницы при реализации нацпроекта «Здравоохранение». Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртии.

Ранее в рамках проекта в больницу закупили новый рентгенографический аппарат. Кабинет, в котором находилось медоборудование не соответствовал мерам безопасности – коридор стационара не разделен несгораемыми перегородками. Кроме того, двери эвакуационных выходов на первом этаже здания были закрыты, а руководитель организации не обеспечил проверку и обслуживание внутреннего противопожарного водоснабжения.

Таким образом жизни пациентов и сотрудников больницы находились под угрозой, а дорогостоящее оборудование могло повредиться. В связи с этим прокурор района внес главврачу больницы представление, а также возбудил дело по части 1 статьи 20.4 КоАП РФ (нарушение правил пожарной безопасности). После завершения расследования виновные лица привлекут к дисциплинарной и административной ответственности.

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