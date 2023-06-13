Движение транспорта ограничат на железнодорожном переезде на улице Маяковского в Ижевске

Фото: Министерство транспорта Удмуртии

С 22:00 часов 14 июня до 06:00 часов 15 июня на железнодорожном переезде на улице Маяковского в Ижевске ограничат движение автотранспорта. Об этом сообщает пресс-служба министерства транспорта Удмуртии.

«На объекте планируется проведение работ по асфальтированию дорожного покрытия», – пояснили в ведомстве.

Машины будут пропускать только по одной полосе. Для контроля над движением на объекте будут работать регулировщики. Автовладельцев просят заранее планировать поездки и с пониманием отнестись к временным неудобствам.

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