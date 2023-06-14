Житель Ижевска подозревается в мошенничестве под предлогом отсрочки от армии

Подозреваемый находится под подпиской о невыезде Фото: Александр ГЛУЗ

В Ижевске ведется расследование по делу местного жителя, который подозревается в мошенничестве. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ России по Удмуртии.

По версии следствия, подозреваемый украл деньги у мужчины. Эти средства он планировал направить сотрудникам органов безопасности для решения вопроса с отсрочкой или отменой призыва родственника в армию.

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 159 УК РФ (мошенничество). На данный момент следователи проводят оперативно-розыскные мероприятия для поиска дополнительных доказательств. Задержанный находится под подпиской о невыезде.

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