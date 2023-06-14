Директора предприятия в Ижевске осудили по делу об отмывании денег

Приговор вступил в законную силу Фото: Константин ИВШИН

В Ижевске по обвинению в нелегальной банковской деятельности перед судом предстал директор одного из местных коммерческих предприятий. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ России по Удмуртии.

Обвиняемый через подконтрольные ему юридические лица проводил банковские операции, а затем обналичивал эти деньги. Преступления директора выявили сотрудники УФСБ.

Мужчину признали виновным по части 1 статьи187 УК РФ (неправомерный оборот средств платежей), части 1 статьи 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность), части 3 статьи 174.1 УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления). Директора приговорили к 3,5 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года. Приговор вступил в законную силу.

Ищите нас в Telegram и Viber – там самая актуальная и оперативная информация от «КП-Ижевск».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Два возгорания в многоквартирных домах Ижевска произошло 13 июня

В Удмуртию приедет первый замминистра сельского хозяйства России Оксана Лут

Водитель легковушки сбил 10-летнего ребенка в Широком переулке в Ижевске