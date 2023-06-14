В Удмуртии увеличилось количество обращений по получению онкологической помощи

В некоторых больницах Удмуртии организация работы с пациентами выстроена «весьма формально» Фото: Мария Бакланова

В Удмуртии резко увеличилось число обращений жителей по получению онкологической помощи. Об этом сообщает вице-премьер регионального правительства Эльвира Пинчук.

В связи с этим были проведены беседы с пациентами, а затем – рабочее совещание, на котором обсудили работу системы оказания помощи жителям региона. В совете приняли участие представители регионального Минздрава и сотрудники Республиканского клинического онкологического диспансера.

Сейчас оперативная помощь в течение трех дней оказывается пациентам, у которых впервые возникло подозрение на онкологию – с этим проблем нет. А вот попасть к врачу, если вы находитесь на диспансерном учете уже сложнее. В этом случае в первую очередь необходимо обратиться к специалисту в свою участковую поликлинику. Но, к сожалению, в некоторых больницах этот процесс выстроен «весьма формально».

«Ответ «номерков к онкологу нет» – это как раз-таки про неорганизованность на местах. Сегодня еще раз в этом убедились», – отметила Пинчук.

В скором времени представители Минздрава побывают в медорганизациях и проведут проверки организации работы на местах. Жителей просят сообщать о нарушениях вице-премьеру Эльвире Пинчук, а также в соцсети Минздрава, своей участковой больницы и в онкодиспансер.

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