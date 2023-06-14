Стоящего на карнизе 8 этажа мужчину заметили в Ижевске

Фото: скриншот из видео

13 июня, в 17:53 мужчина из Ижевска вылез на карниз 8 этажа многоэтажного дома на Красноармейской улице. Об этом сообщает пресс-служба МЧС. По словам очевидцев, в руках мужчина держал нож.

«Прибывшие огнеборцы установили автолестницу. Один из пожарных, поднявшись на высоту, уговорил мужчину вернуться в квартиру», – сообщили спасатели.

Сейчас с ижевчанином работают сотрудники МВД по региону.

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