Стоящего на карнизе 8 этажа мужчину заметили в Ижевске

Фото: скриншот из видео
13 июня, в 17:53 мужчина из Ижевска вылез на карниз 8 этажа многоэтажного дома на Красноармейской улице. Об этом сообщает пресс-служба МЧС. По словам очевидцев, в руках мужчина держал нож.
«Прибывшие огнеборцы установили автолестницу. Один из пожарных, поднявшись на высоту, уговорил мужчину вернуться в квартиру», – сообщили спасатели.
Сейчас с ижевчанином работают сотрудники МВД по региону.
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