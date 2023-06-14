На 30 участках дорог в Ижевске появится разметка из термопластика

Гарантийный срок пластиковой разметки – 1 год Фото: Архив КП

На дорогах Ижевска появится разметка из термопластика. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Подрядчик уже найден – специалисты выйдут на участки на следующей неделе.

«Пластиковая разметка появится на тех участках автомагистралей, которые в предыдущие годы были отремонтированы по нацпроекту БКД, а также на дорогах, где асфальт находится в норме», – сообщили в руководстве города.

Всего нанесут 209 тысяч погонных метров заметки и более 100 пешеходных переходов. Ознакомиться со списком участков можно по ссылке.

Ищите нас в Telegram и Viber – там самая актуальная и оперативная информация от «КП-Ижевск».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В Ижевске восстановили мемориал оружейника Драгунова на Хохряковском кладбище

Жильцы домов в Удмуртии смогут проводить собрания в приложении

«Не знала, что будут платить»: самый молодой донор Удмуртии рассказала свою историю