На 30 участках дорог в Ижевске появится разметка из термопластика

Гарантийный срок пластиковой разметки – 1 год
Фото: Архив КП
На дорогах Ижевска появится разметка из термопластика. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.
Подрядчик уже найден – специалисты выйдут на участки на следующей неделе.
«Пластиковая разметка появится на тех участках автомагистралей, которые в предыдущие годы были отремонтированы по нацпроекту БКД, а также на дорогах, где асфальт находится в норме», – сообщили в руководстве города.
Всего нанесут 209 тысяч погонных метров заметки и более 100 пешеходных переходов. Ознакомиться со списком участков можно по ссылке.
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