45-летнего жителя Удмуртии обвиняют в убийстве знакомого супруги на почве ревности

Фото: СУ СК РФ по Удмуртии

В Ярском районе 45-летний местный житель обвиняется в убийстве знакомого супруги. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК России по Удмуртии.

Вечером 10 июня 2023 года обвиняемый вернулся домой и увидел, что в гости к его супруге пришел другой мужчина. Из-за ревности между мужчинами завязалась ссора, в ходе которой обвиняемый воткнул нож в бедро потерпевшего. От полученного ранения и острой кровопотери он скончался на месте спустя непродолжительное время.

Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 111 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть потерпевшего). Сейчас мужчина находится под арестом, ему грозит до 15 лет лишения свободы.

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