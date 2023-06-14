51-летнего доцента ВУЗа в Ижевске подозревают в получении 1 млн рублей взятки

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В Ижевске по подозрению во взяточничестве задержали 51-летнего доцента одного из местных ВУЗов, а также его предполагаемого 45-летнего посредника. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии.

Полицейскими установлено, что преподаватель получал деньги от студентов кафедры за получение оценок на экзамене, за защиту дипломов и общее покровительство. Общая сумма взятки превысила 1 млн рублей.

Как отметили в пресс-службе СУ СК России по Удмуртии, деятельность преступников была пресечена 13 июня 2023 года. При обыске в доме подозреваемого полицейские изъяли 1,127 млн рублей, две машины, 11 мобильных телефонов и документы.

Возбуждены уголовные дела по части 6 статьи 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки в особо крупном размере) и по части 3 статьи 291.1 УК РФ (посредничество во взятке). Сейчас задержанные находятся под домашним арестом. Им грозит до 15 лет лишения свободы.

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