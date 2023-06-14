45-летнего жителя Удмуртии отправили в колонию за разбой в поезде

Мужчина признал вину и раскаялся в содеянном Фото: Алена Селезнева

В Сарапуле по обвинению в хулиганстве осудили 45-летнего жителя Камбарки. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Удмуртии.

В январе 2023 года обвиняемый запрыгнул на входную подножку поезда «Екатеринбург – Ижевск», когда он находился на станции в Камбарке. При этом мужчина не купил билета на поезд. Это заметила проводница и нажала на стоп-кран, а затем попыталась высадить хулигана. Но мужчина отказался выйти из поезда, начал громко ругаться матом, толкал сотрудников поездной бригады, а также попытался закурить сигарету в тамбуре вагона. После этого осужденный достал нож и направил его работников. Действия мужчины были пресечены инспектором транспортной безопасности.

В судебном заседании обвиняемый признал вину и раскаялся в содеянном. Суд признал его виновным по части 2 статьи 213 УК РФ (хулиганство, то есть грубое нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение к обществу, совершенное с угрозой применения насилия к гражданам, на железнодорожном транспорте общего пользования, с применением предмета, используемого в качестве оружия) и приговорил к 2 годам и 9 месяцам в исправительной колонии строгого режима.

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