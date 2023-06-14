Движение транспорта на улице Холмогорова сделают односторонним

Фото: администрация Ижевска

На улице Холмогорова в Ижевске движение транспорта сделают односторонним. Соответствующее постановление опубликовали на сайте администрации города.

Такое решение власти приняли для обеспечения безопасности дорожного движения на дороге. Ограничения коснутся участка от дома №83 до пересечения улицы Холмогорова с проезжей частью улицы Новая Восьмая. На объекте установят дорожные знаки: «Въезд запрещен», «Поворот направо запрещен», «Поворот налево запрещен», «Дорога с односторонним движением» и др.

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