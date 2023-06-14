В Ижевске изменится маршрут автобуса №26

Фото: администрация Ижевска
С 15 июня автобусы маршрута №26 в Ижевске будут курсировать по новой схеме. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.
При движении из центра до пересечения улиц Сабурова и Союзной общественный транспорт будет ездить без изменений, а затем:
– ул. Союзная через остановки «Школа искусств» – «Магазин Жигули» – по ул. Архитектора Берша через остановки «Город Оружейников» – «Микрорайон Восток» – «Улица Архитектора Берша».
В обратном направлении:
– ул. Архитектора Берша – ул. Союзная – ул. Сабурова. Затем автобусы будут следовать по обычному маршруту.
Напомним, 31 мая в автобусах маршрутах №26 установили валидаторы.
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