Грузовик и легковушка столкнулись на трассе в Удмуртии 14 июня

ДТП произошло недалеко от села Пугачево. Фото: ПСЧ-37
14 июня, в 22:49 недалеко от села Пугачево в Удмуртии произошло ДТП. Об этом сообщает пожарно-спасательная часть №37.
Фото: ПСЧ-37
На 143 км трассы М-7 столкнулись грузовик и легковушка. В результате ДТП пострадал водитель FIAT. О причинах и обстоятельствах произошедшего не сообщается.
Автовладельцев просят соблюдать дистанцию и скоростной режим на дорогах.
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