В течение года в 77% российских компаний сотрудникам повышали зарплаты

Специалисты провели опрос среди работодателей Фото: Мария Бакланова

В 77% российских компаний за последний год проводилось повышение зарплаты. Об этом сообщает RT, ссылаясь на опрос сервиса SuperJob.

При этом в 56% компаний зарплаты повышали менее полугода назад. После пересмотра доходов 8% работодателей отметили, что с момента последнего повышения прошло от года до двух лет. Большая часть таких руководителей владеют предприятиями с численностью персонала свыше 1 тысячи человек (17%).

Чаще других о повышении зарплат сообщали работодатели из Екатеринбурга и Новосибирска.

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