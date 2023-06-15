84-летнюю пенсионерку избили и ограбили в Ижевске

Мужчине грозит до 7 лет лишения свободы Фото: Мария Бакланова

На 84-летнюю пенсионерку из Ижевска напали в собственной квартире. Как сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии, злоумышленник избил пожилую женщину, а затем ограбил.

Подозреваемым стал 30-летний безработный житель Завьяловского района. По версии следствия, мужчина подошел на улице к супругу потерпевшей и попросил телефон для того, чтобы заказать такси. Пожилой мужчина отказал прохожему и отправился к себе домой. За ним следом пошел подозреваемый – сначала он зашел за пенсионером в подъезд, а затем и в его квартиру. Пробравшись в чужой дом, мужчина избил 84-летнюю пенсионерку, а затем украл ее мобильный телефон, деньги и металлическую статуэтку. С похищенного гаджета подозреваемый вызвал такси и уехал с места преступления.

До момента задержания мужчина уже успел потратить украденные деньги, но полицейские обнаружили при нем телефон пенсионерки. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 161 УК РФ (грабеж с применением насилия). Подозреваемому грозит до 7 лет лишения свободы.

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