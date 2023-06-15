Показатель заболеваемости ГЛПС в Удмуртии увеличился в 1,6 раз

С начала 2023 года ГЛПС заразились трое детей Фото: Амир Закиров

В период с января по май 2023 года геморрагической лихорадкой с почечным синдромом (ГЛПС) заразились 75 жителей Удмуртии. Как сообщает пресс-служба Роспотребнадзора по региону, в том числе трое детей. Все случаи заболеваний подтверждены лабораторно.

54 случая заражения зарегистрировано среди мужчин и 21 случай – среди женщин. Согласно данным экспертов, показатель заболеваемости в 2023 году по сравнению с 2022 увеличился в 1,6 раз. Но в то же время число заразившихся ниже среднемноголетнего уровня. Случаи заболевания ГЛПС наблюдались в 12 районах Удмуртии и 5 городах, в том числе Воткинск (4 случая), Сарапул (4 случая) и Шарканский район (8 случаев).

12 человек заразились ГЛПС на садоогородах, 4 человека – в лесу и 59 человек заразились бытовым путем. Эпидемические очаги заболевания с множественными случаями заражения среди населения не зарегистрированы.

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