Главу района Удмуртии осудили за нарушение бюджетного законодательства

Александр Старцев. Фото: @id82062519

Главу Ярского района Александра Старцева привлекли к административной ответственности за нарушение бюджетного законодательства при реализации нацпроекта «Формирование комфортной городской среды». Об этом сообщает пресс-служба прокуратура Удмуртии.

Ранее глава муниципалитета заключил два контракта по благоустройству дворов в поселке Яр. Согласно условиям договоров гарантийный срок составил один год с момента подписания заказчиком документа о приемке. Однако в договоре не был обозначен минимальный 3-летний гарантийный срок на результаты работ.

Старцева признали виновным по части 3 статьи 15.15.3 КоАП РФ (нарушение получателем средств бюджета, которому предоставлены межбюджетные трансферты, условий предоставления (расходования) межбюджетных трансфертов).

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