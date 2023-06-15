Гороскоп на день: 16 июня Тельцам пора отдохнуть в веселой компании, а Скорпионы будут заняты выяснением отношений

Актуальный гороскоп на день Фото: Мария Бакланова

Много кому хочется хоть на мгновение заглянуть в будущее и узнать, что же там ждет. Астролог из Ижевска рассказала о неожиданных событиях в эту пятницу.

ОВЕН

Вы почувствуете себя очень уверенно – удача будет сопутствовать вам во всем: в любви, работе и других делах. Кроме того, вы сможете получить все, о чем мечтали.

ТЕЛЕЦ

Пятница – время подготовки к незабываемым выходным. Не стоит сидеть дома и весь вечер смотреть в экран телевизора. Соберите самую веселую компанию и отправляйтесь на вечеринку. Вам пора немного расслабиться.

БЛИЗНЕЦЫ

В последний рабочий день недели придется усердно потрудиться. После этого уже можно будет со спокойной совестью отправиться на заслуженный выходной. Спланируйте свое время так, чтобы сделать все дела быстро и качественно.

РАК

В этот день стоит быть осторожнее с новыми знакомствами. Не исключено, что в вашей жизни появится новый человек, с которым вы захотите связать свою судьбу.

ЛЕВ

Если вы будете слишком сильно рисковать, то можете потерять все, что имеете. У вас будет очень много забот, но старайтесь контролировать себя и свои действия. Возможно, вас будут провоцировать на конфликт.

ДЕВА

Порой кажется, что конфликты в семье не решаемы, однако попробовать найти компромисс все-таки стоит. Обсудите с партнером все, что вас волнует, и начните работать над собой.

ВЕСЫ

Придется много общаться, причем с людьми из своего ближайшего окружения. Это может принести некоторые неудобства, но зато позволит лучше узнать своих знакомых и, возможно, понять, что вас объединяет.

СКОРПИОН

Ваши мысли будут заняты не столько работой, сколько личными делами и отношениями. Придется уступить и пойти на компромисс. Некоторым придется даже поступиться своими принципами. В этом случае вы останетесь в выигрыше.

СТРЕЛЕЦ

Будьте осторожны в поездках. Постарайтесь не ввязываться в авантюры и остерегайтесь обмана – в этот день люди захотят воспользоваться вашей добротой.

КОЗЕРОГ

День ожидается очень эмоциональным и импульсивным. Лучше не вступайте в конфликты. Не теряйте контроль над своими эмоциями, иначе вы рискуете наделать много ошибок.

ВОДОЛЕЙ

Многие люди склонны скрывать свои чувства, поэтому порой очень сложно понять, что именно они чувствуют и думают. Вам же не нужно додумывать за других и угадывать, что у них на душе.

РЫБЫ

Тревога наконец-то позади, а это значит, что пора вновь вливаться в бурную жизнь с незабываемыми эмоциями. Выдохните и расслабьтесь, сейчас вас ничего не тревожит – вы сделали все, что было в ваших силах.

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