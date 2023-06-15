Удмуртия вошла в топ-5 регионов России по доступности летнего отдыха

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Настало лето, а вместе с ним и пора отпусков. Многие жители Удмуртии стремятся уехать из родного региона на эти две недели, а зря. По данным портала бронирования Санатории-России.рф, наша республика вошла в топ–5 регионов страны по доступности летнего отдыха.

Топ рейтинга возглавила Саратовская область – отдыхающие в санаториях этого региона в среднем заплатят 3,8 тыс. рублей в сутки. Затем следуют Мордовия и Кировская область (по 4,1 тыс. рублей), Марий Эл, Чувашия и Удмуртия (по 4,2 тыс. рублей). В стоимость отдыха входят проживание, трехразовое питание и лечебно-оздоровительные процедуры.

Самыми популярными у отдыхающих стали санатории в Московской области (6,9 тыс. рублей в сутки), Башкортостане (7,2 тыс. рублей) и Татарстане (4,5 тыс. рублей). Важно отметить, что в рейтинге не учитывались учреждения на южных курортах России.

По словам члена правления национальной курортной ассоциации Евгения Терентьева, в последние годы санаторный отдых становится все более популярным среди жителей России. Однако в то же время далеко не каждый регион готов к наплыву туристов – обычно отдыхающие жалуются на сервис и комфорт, а вот к оздоровительным процедурам претензий у них практически нет.

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