Назначен прокурор Красногорского района Удмуртии

Осипов Дмитрий Вениаминович. Фото: @udmproc

На пост прокурора Красногорского района Удмуртии назначен советник юстиции Дмитрий Осипов. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Соответствующий приказ подписал генеральный прокурор России Игорь Краснов. Сегодня, 15 июня, Дмитрия Осипова официально представили руководителям правоохранительных и контрольно-надзорных органов, а также представителям судейского сообщества и председателю районного Совета депутатов в качестве прокурора муниципалитета.

СПРАВКА:

Осипов Дмитрий Вениаминович родился в 1976 году в Глазове. Окончил УдГУ по юридической специальности. Приступил к работе в надзорном ведомстве в 2022 году. Ранее занимал должности помощника, старшего помощника и заместителя Глазовского межрайонного прокурора, а также заместителя прокурора Юкаменского района.

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