35,5 км тепловых сетей заменят в Ижевске в 2023 году

На обновление ТЭЦ-2 выделят 11 млрд рублей Фото: Диля Ахмадишина

В 2023 году в Ижевске заменят 35,5 км тепловых сетей. Об этом сообщает пресс-служба филиала «Т Плюс» в Удмуртии.

По планам энергетиков, 32 км труб заменят по концессии с городом. Кроме того, планируется обновить оборудование на ТЭЦ-2 в Ижевске. До конца 2023 года здесь заменят один из энергоблоков. Полная реновация станции завершится в 2026 году. На эти цели власти направят 11 млрд рублей.

«Вместе с регионом мы ведем обновление инфраструктуры, тем самым повышается надежность и качество теплоснабжения жителей. Результаты мы видим уже сейчас, благодаря планомерной работе повреждаемость тепловых сетей по итогам минувшей зимы снизилась на 13%», – сообщил генеральный директор «Т Плюс» Александр Вилесов.

В 2023 году также закупят новое оборудование на 15 ЦТП и три котельные. Кроме того, обновятся 4 узловых участка магистральных сетей. Всего на ремонты и модернизацию тепловой инфраструктуры Ижевска направят 1,66 млрд рублей.

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