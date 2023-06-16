66-летняя предпринимательница из Удмуртии присвоила деньги из регионального бюджета

Обвиняемую оштрафовали Фото: Мария Бакланова

В Можге по обвинению в мошенничестве осудили 66-летнего директора одного из обществ с ограниченной ответственностью Кизнерского района. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК России по Удмуртии.

В период с сентября по декабрь 2022 года женщина присвоила часть денег, которые организация получила в качестве субсидии от министерства социальной политики и труда Удмуртии. Эти деньги предназначались для выплаты зарплаты работников, направленных для выполнения работ ЦЗН муниципалитета.

Женщину признали виновной по части 3 статьи 159.2 УК РФ (мошенничество при получении выплат) и оштрафовали. Приговор вступил в законную силу.

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