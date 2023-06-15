40-летнюю сотрудницу МВД Удмуртии поймали на мошенничестве и служебном подлоге

Женщина присвоила 19 159 рублей Фото: Архив КП

По обвинению в мошенничестве и служебном подлоге осудили 40-летнюю экс-начальницу тыла отдела МВД по Завьяловском району. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Удмуртии.

С августа по октябрь 2022 года женщина вносила в табели учета служебного времени ложные сведения об обязанностях, которые она якобы выполняла в ночное время. Экс-полицейская также подделывала информацию и в путевых листах – она вносила сведения об управлении ей автомобилем. Таким образом обвиняемая незаконно обогатилась на 19 159 рублей.

Как сообщили в пресс-службе МВД по Удмуртии, факт преступления женщины выявили сотрудники ОРЧ собственной безопасности ведомства. Сразу после этого подсудимую уволили «за совершение проступка, порочащего честь и достоинство сотрудника органов внутренних дел».

В судебном заседании подсудимая вину в совершенном преступлении признала полностью. Суд признал женщину виновной по части 3 статьи 159 УК РФ (мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное лицом с использованием своего служебного положения) и части 1 статьи 292 УК РФ (служебный подлог, то есть внесение должностным лицом в официальные документы заведомо ложных сведений). Экс-стража порядка приговорили к 1,6 годам лишения свободы условно, а также лишил права работать в государственных органах, органах местного самоуправления, государственных и муниципальных учреждениях на один год.

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