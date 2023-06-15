От Санкт-Петербурга до Камчатки: шахматисты съехались в Ижевск на Кубок корпорации «Центр»

Открытие соревнований прошло 14 июня Фото: Мария Бакланова

В Ижевске проходит Этап Кубка России – Кубок корпорации «Центр» по шахматам. В наш город съехались 352 участника со всей страны: Москва, Санкт-Петербург, Татарстан, Коми, Краснодарский край, Новосибирск и даже Камчатка – всего 26 регионов.

14 июня – открытие соревнований. Проходят они впервые в ДК «Интеграл». Все участники волнуются и переживают за результаты: ведь от них зависит попадание в финал Кубка России.

Фото: Бакланова Мария

«Рассчитываю на первое место. Соревнования дают мне результаты, новые интересы и личный опыт для меня. Важно, чтобы было к чему стремиться», – рассказала участница Лиза.

Для большинства шахматы – это большая часть жизни.. Например, Николай из Магнитогорска приехал как тренер, судья и отец одной из спортсменок. Его дочка сражается за победу в категории до 11 лет.

Фото: Бакланова Мария

«Приехали первый раз с дочерью. На следующий год надеюсь, мы привезем более обширную делегацию. Надеюсь, дочь выступит успешно и попадет в финал Кубка России. Я полностью занимаюсь с ребенком сам, тренирую и езжу», – рассказал нам Николай.

Фото: Бакланова Мария

Игры будут проходить каждый день с 14 по 21 июня в ДК «Интеграл». По итогам определят восемь победителей в своей возрастной категории и 16 призеров.

«Конечно, будут у вас и слезы. Но это очень важные слезы, через которые вы будете расти», – отметила директор Федерации шахмат Удмуртии по развитию Вероника Суворова.

Результаты первого дня уже известны. И вот промежуточные лидеры:

Юноши до 15 лет – Никита Калинин (Удмуртия)

Девушки до 15 лет – Маргарита Соловьева (Татарстан)

Мальчики до 13 лет – Макар Бердашкевич (Коми)

Девочки до 13 лет – Варвара Попенкова (Ленинградская область)

Мальчики до 11 лет – Лев Кочнев (Камчатский край)

Девочки до 11 лет – Оксана Смирнова (ЯНАО)

Мальчики до 9 лет – Данис Хабибуллин (Татарстан)

Девочки до 9 лет – Анастасия Лубенцова (Свердловская область)

Идут ребята по очкам ровно. Так что вся борьба только впереди!

Фото: Бакланова Мария

Победители и призеры получат подарки от Корпорации «Центр». Спортсмены, занявшие первые места, будут объявлены победителями этапа Кубка России

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