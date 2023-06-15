На улице Ленина в Ижевске образовался провал

Фото: Анастасия Захарова

Слухи говорят, что, если слишком долго смотреть в яму на улице Ленина в Ижевске, то на тебя посмотрят в ответ и, причем прямо из ада. Мимо провала, образовавшегося в районе остановки «Речка Карлутка», нельзя пройти мимо. Причем в буквальном смысле этого слова, ведь ограждения занимают практически весь тротуар.

Фото: Анастасия Захарова

На участке с завидной постоянностью образуются провалы, и новенькая яма – всего лишь одна из многих. Появилась она не сразу. Сначала на тротуаре проступило небольшое углубление. Потом видимо звезды сошлись в ряд, и многострадальный асфальт решил, что с него хватит. Провал все же образовался. Однако останавливаться на достигнутом яма не собиралась. Буквально через два дня она увеличилась и в ширину, и в глубину.

«Комсомолка» обратилась с запросом об аномальной зоне в администрацию Ижевска, но решила не дожидаться ответа и сообщила о таящейся на тротуаре опасности. Как только власти дадут ответ на вопрос редакции, мы расскажем и о причинах ее появления.

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