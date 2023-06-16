Погода в Ижевске на день: 16 июня без дождей и +26°С

Хорошего вам дня! Фото: Сергей Березин
Доброе утро, Ижевск!
Сегодня, 16 июня, по прогнозу регионального гидрометцентра, в Ижевске ожидается переменная облачность. Температура воздуха составит +24°..+26°С.
Ветер северо-западный со скоростью 6-11 м/с.
Ночью столбик термометра опустится до +11°С, а ветер поменяет свое направление на северное.
Напоминаем, что до 19 июня в Удмуртии сохраняется чрезвычайная пожароопасность лесов.
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