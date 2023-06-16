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НовостиОбщество16 июня 2023 4:17

Более 400 тысяч т молока произвели в Удмуртии с начала 2023 года

Это на 8,9% больше прошлогодних показателей
Алина Гужавина
Больше всего производят молока в Вавожском районе

Больше всего производят молока в Вавожском районе

Фото: Константин ИВШИН

С января по май 2023 года в республике произвели более 400 тысяч т молока. Об этом сообщает заместитель председателя правительства Удмуртии Ольга Абрамова в ВКонтакте.

В Вавожском районе производство молока составляет 26 л на голову за сутки. Это наивысший показатель по региону. Следом – Шаранский, Шарканский и Воткинский районы.

«Этого молока достаточно для производства 20,5 тысяч тонн сливочного масла - по 14 кг в расчете на каждого жителя республики», – рассказала Ольга Абрамова.

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