Более 400 тысяч т молока произвели в Удмуртии с начала 2023 года

Больше всего производят молока в Вавожском районе Фото: Константин ИВШИН

С января по май 2023 года в республике произвели более 400 тысяч т молока. Об этом сообщает заместитель председателя правительства Удмуртии Ольга Абрамова в ВКонтакте.

В Вавожском районе производство молока составляет 26 л на голову за сутки. Это наивысший показатель по региону. Следом – Шаранский, Шарканский и Воткинский районы.

«Этого молока достаточно для производства 20,5 тысяч тонн сливочного масла - по 14 кг в расчете на каждого жителя республики», – рассказала Ольга Абрамова.

Ищите нас в Telegram и Viber – там самая актуальная и оперативная информация от «КП-Ижевск».