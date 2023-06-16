Власти Воткинска отремонтируют дорогу в городе после обращения местной жительницы к Путину

Фото: Народный фронт Удмуртии

Нашумевшую Совхозную улицу в Воткинске все же отремонтируют. Об этом сообщает пресс-служба Народного фронта в Удмуртии.

Напомним, ранее местная жительница Нина Кривощекова записала видеообращение к президенту страны Владимиру Путину с просьбой помочь отремонтировать проезжую часть часть на улице. По словам активистов, районные власти обещают привести дорогу в порядок уже 35 лет. После публикации видео чиновники приняли решение оштрафовать Кривощекову на 10 тысяч рублей.

Президентское движение организовало встречу активистки с главой Воткинска Алексея Заметаева. Градоначальник сообщил, что дорогу все же отремонтируют, но через два года.

«По федеральной программе модернизации коммунальной инфраструктуры в 2024 году отремонтируют прогнивший магистральный водопровод под дорогой, а в 2025-м обновят дорожную одежду и проложат тротуар», – рассказали участники Народного фронта.

До этого момента содержание дороги будут поддерживать в должном состоянии – обещано ежемесячно подсыпать полотно асфальтной крошкой и выравнивать грейдером.

Ищите нас в Telegram и Viber – там самая актуальная и оперативная информация от «КП-Ижевск».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

На вокзале в Ижевске уложат брусчатку и установят указатели для слабовидящих

38 грантовых проектов реализуется в Удмуртии

Стекло вдребезги: во дворе на ул. Коммунаров в Ижевске косили траву так, что пострадала машина