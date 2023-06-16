В Глазове построят первый в России завод по производству магнитов для электромобилей и ветроэнергетики

Соглашение подписали 15 июня в рамках XXVI Петербургского международного экономического форума. Фото: www.udmurt.ru

Первый в России завод по производству магнитов для электромобилей и ветроэнергетики появится в Глазове. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Соглашение о сотрудничестве в реализации проекта подписали глава Удмуртии Александр Бречалов, президент АО «ТВЭЛ» Наталья Никипелова и гендиректор ООО «Русатом МеталлТех» Андрей Андрианов. Спрос на производство редкоземельных магнитов растет благодаря переходу к чистой энергетике и электротранспорту – постоянные магниты являются одним из основных компонентом при изготовлении электродвигателей и генераторов ветроэнергетических установок.

Производство запустят в промышленном парке площадью 20 гектаров, который построят в Глазове. По словам главы региона, существует перспектива об увеличении объекта до 60 гектаров.

«Завод по изготовлению постоянных редкоземельных магнитов станет первым подобным производством не просто на площадях промпарка, а в России, и я очень благодарен коллегам из «Русатом МеталлТех» и ТВЭЛ за доверие и возможность локализовать его в Глазове. Проект даст городу и республике более 200 рабочих мест», – отметил Бречалов.

Напомним, ранее госкорпорация «Росатом» и правительство Удмуртии подписали специальное соглашение о мерах дополнительной поддержки Глазова. В бюджет республики поступит минимум 200 млн рублей.

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