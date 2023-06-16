Валидаторы установили в автобусах №21 и 34 в Ижевске

Оплатить проезд можно банковской картой, проездным или гаджетом Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Валидаторы установили еще на двух автобусных маршрутах Ижевска. Как сообщает пресс-служба ИПОПАТ, оборудования появились в автобусах №21 и 34.

Терминалы заработали 15 июня. Оборудование установили напротив каждого входа в общественный транспорт. Оплатить за проезд можно транспортной или банковской картами, а также мобильным телефоном или другими гаджетами. Для этого необходимо приложить смартфон или карту к валидатору и дождаться печати билета. Все очень просто! Кстати, ранее «Комсомолка» рассказывала, что делать пассажирам, если оплата за проезд списалась с банковского счета, но билет так и не напечатался. Отметим, что при желании горожане могут распалтиться наличными – для этого нужно подойти к водителю.

Напомним, в мае 2023 года валидаторы также установили и в автобусах 26 маршрута.

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